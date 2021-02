ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 45 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 17 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie treibe kurzfristig an, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Engpass in diesem Bereich dürfte bis ins dritte oder vierte Quartal hinein dauern. Von diesem Trend profitiere der Münchener Chiphersteller weiterhin, denn er sei am stärksten auf die Auto-Endmärkte ausgerichtet. Zudem dürfte der Autoabsatz 2021 wieder wachsen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

