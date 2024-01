ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Ionos auf 28 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für IONOS von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Webhosting-Tochter von United Internet um mehr als 20 Prozent an. Er verwies dabei auf die Schulden-Refinanzierung von Ionos und den im Dezember veröffentlichten Ausblick. Die Margenziele haben ihm zufolge noch Luft nach oben. Trotz der Kursrally sei Ionos noch immer falsch bewertet, wenn man Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr berücksichtige und Ionos als frühen Profiteur des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) betrachte, so der Experte./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------