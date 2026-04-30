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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 39 Euro - 'Buy'

01.05.26 13:19 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JENOPTIK von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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