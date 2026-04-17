ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für K+S auf 11,70 Euro - 'Sell'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S (K+S) von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen für die Kali-Preise und damit auch für die Kasseler, schrieb Lucy Bi am Freitagnachmittag. Sie hält die positive Entwicklung aber für temporär und geht von steigenden Kapazitäten im ohnehin üppig versorgten Markt aus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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