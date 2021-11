ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Linde auf 306 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 282 auf 306 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei mittlerweile zur Norm geworden, dass der Gasekonzern die Erwartungen übertrifft und die Prognose erhöht, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl sei dies nicht weniger beeindruckend. Das Management sei neu, aber weder in der Unternehmensstrategie noch in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seien Änderungen zu erwarten./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

