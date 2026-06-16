DAX24.832 -0,3%Est506.276 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +1,3%Nas26.376 -1,2%Bitcoin56.315 -0,3%Euro1,1602 -0,1%Öl78,63 -0,9%Gold4.323 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel im Fokus
Top News
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie mit Buy
SPI-Papier Sonova-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sonova-Anleger freuen SPI-Papier Sonova-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sonova-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 325 Kronen - 'Buy'

17.06.26 10:04 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kerry Holford lobte am Dienstag vor allem den fulminanten Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform, die Anfang Januar an den Markt gekommen war. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung der Jahresziele der Dänen vorstellen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
09.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
09.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Novo Nordisk UnderperformBernstein Research
06.05.2026Novo Nordisk UnderperformBernstein Research
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen