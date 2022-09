ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 47 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Schwäche der Aktie sei ungerechtfertigt angesichts der potenziell wichtigen Rolle des Konzerns bei der Bewältigung der aktuellen Energiekrise, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. RWE dürfte in den kommenden Jahren von steigenden Strom- und Windenergiepreisen profitieren, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte. Die Risiken durch politische Intervention seien zudem begrenzt: Fisher glaubt nicht, dass die erneuerbaren Energien entscheidend behindert würden./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben