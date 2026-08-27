ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für RWE auf 72 Euro - 'Buy'

28.08.26 11:35 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 68,50 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher bezog am Donnerstag die jüngst erhöhten Ziele der Essener mit ein. Insgesamt sieht er eine gute Berechenbarkeit und Triebfedern bis über 2031 hinaus./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:18 / GMT

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