ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SAF-Holland auf 25 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Informationsveranstaltung Ende Juni in London, kurz nachdem der Zulieferer für die Lkw-Industrie sein Jahresziel für die operative Profitabilität angehoben hatte. Das Unternehmen spiele seine defensiven Stärken aus, schrieb sie. Die Veranstaltung und vorangegangene Zielanhebung untermauerten ihre Anlagethese, dass SAF-Holland nach nunmehr zwei Jahren mit hohen Produktionsvolumina dank seines robusten Ersatzteilgeschäfts und eines strikten Kostenmanagements eine Normalisierung des Lkw- und Trailermarkts bewältigen könne./ck/bek

