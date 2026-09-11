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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Buy'

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Sartorius AG Vz.
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:16 Sartorius vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius vz Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz Outperform Bernstein Research

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