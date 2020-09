ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 331 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 208 auf 331 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Scott Bardo lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Geschäft des Pharma- und Laborzulieferers. Er bevorzugt jedoch die an der Euronext notierten Papiere der Biopharma-Tochter Sartorius Stedim Biotech, die er in einer separaten Studie zum Kauf empfiehlt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------