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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 340 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
294.20 EUR 2.90 EUR 1.00 %
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:01 Sartorius vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Sartorius vz Verkaufen DZ BANK
27.10.26 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Sartorius vz Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Sartorius vz Buy UBS AG

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