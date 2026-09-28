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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Secunet auf 260 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet (secunet Security Networks) von 254 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich ein großes Stück vom Kuchen der Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr sichern, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Nach dem grünen Licht des Bundestags steigen seine Wachstumserwartungen an 2027./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:21 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
17.08.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.08.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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