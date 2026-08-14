ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 27,50 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin präzisierte Jahresprognose erscheine immer noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag in seinem Rückblick auf die Zahlen. Daher hob er seine Schätzungen für das Jahr sowie seine mittelfristigen Margenprognosen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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SFC Energy Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|29.05.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research