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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 320 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sparte Smart Infrastructure habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier seien die Aufträge prozentual dreistellig gestiegen. Das habe höhere Jahresziele des Industriekonzerns ermöglicht. Enttäuscht habe der Markt hingegen auf die nicht erhöhten Ziele für die Sparte Digital Industries reagiert./rob/bek/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:31 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Siemens Buy UBS AG

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