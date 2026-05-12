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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Buy'

13.05.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
176,38 EUR 4,58 EUR 2,67%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang überrasche weiterhin positiv, schrieb Richard Dawson am Dienstagnachmittag im Anschluss an den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Damit werde auch die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs immer noch besser./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:11Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
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08:11Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
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14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
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