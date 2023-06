ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SNP auf 33,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SNP (SNP Schneider-NeureitherPartner SE) von 25,00 auf 33,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Ziel trug Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Höhe des freiwilligen Übernahmeangebots von Octapharma für SNP Rechnung. Dessen Hauptgrund dürften die persönlichen Interessen des Octapharma-Eigners und SNP-Großaktionärs Wolfgang Marguerre sein. Der Streit zwischen Marguerre und dem SNP-Vorstand werde wohl anhalten. Mit einer qualifizierten Mehrheit an SNP könnte Marguerre weitreichende Entscheidungen treffen, wobei sein Interesse an einer Mehrheit von über zwei Dritteln sich in Grenzen halten könnte, glaubt Specht. Das operative Umfeld dürfte durchwachsen bleiben, und die Bewertung sei nicht günstig. Kurzfristig sollten die Aktien aber nahe der Offerte gehandelt werden./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------