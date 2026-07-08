ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau des Engagements in Polen seit der Übernahme von Vantage Development im November 2019 habe sowohl das Finanzprofil als auch die mittelfristige Ertragsdynamik gestärkt, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Angesichts des branchenführenden Wachstums im Vermietungsgeschäft seien die Aktien auf aktuellem Bewertungsniveau ein Investment wert./edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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