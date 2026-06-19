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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Tonies auf 19 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für tonies von 14,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gut vorhersagbare künftige Umsatzwachstum habe beim ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni im Fokus gestanden, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. Er sieht vor allem noch im US-Markt Luft nach oben und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11:21 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 tonies Buy Warburg Research