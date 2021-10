ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Vestas auf 305 Kronen - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 280 auf 305 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rohstoff- und Lieferkettenprobleme der europäischen Windturbinenhersteller dürften sich ab 2022 verbessern, auch wenn im zweiten Halbjahr 2021 noch Raum für weitere Enttäuschungen bleibe, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vestas sei nach wie vor sein bevorzugter Sektorwert. Insofern sollten Anleger jede Kursschwäche im dritten Quartal als Einstiegsmöglichkeit in ein attraktives, längerfristiges Investment ansehen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

