DAX 24.976 -0,6%ESt50 6.226 -0,7%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,20 +0,4%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 54.879 +0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 86,1 +3,4%Gold 4.024 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
18.81 EUR -0.49 EUR -2.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vincorion von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des Anbieters von Energie- und

Werbung

Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme habe gegenüber dem robusten Jahresauftakt nochmals angezogen, schrieb Lasse Stueben am Montag in seinem Resümee der jüngsten Eckdaten zum zweiten Quartal. Er hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Aktuelle Vincorion Aktie News

Werbung

Vincorion Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vincorion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:16 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.