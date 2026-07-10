ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vincorion von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des Anbieters von Energie- und
Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme habe gegenüber dem robusten Jahresauftakt nochmals angezogen, schrieb Lasse Stueben am Montag in seinem Resümee der jüngsten Eckdaten zum zweiten Quartal. Er hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Vincorion Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.