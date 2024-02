ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Zurich auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 529 Franken

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich (Zurich Insurance) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 508,90 auf 529,00 Franken angehoben. Analyst Michael Huttner begründete die optimistischere Einschätzung mit sehr starken Trends bei den Preisen. Das gelte sowohl für die nicht mehr bilanzierte US-Beteiligung Farmers als auch für das Kerngeschäft in den USA, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl

