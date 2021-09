ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Allianz SE auf 'Hold' - Ziel 254 Euro

Aktien in diesem Artikel Allianz 193,88 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE (Allianz) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 254 Euro belassen. Analyst Michael Huttner verwies auf die Unsicherheit rund um den sogenannten Structured Alpha Fonds. Investoren könnten daher kurzfristig die Mittel in Allianz-Aktien für andere Investments im Sektor nutzen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben