ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BT Group auf 'Hold' - Ziel 175 Pence

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat BT Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 165 auf 175 Pence angehoben. Die Aktie der Telefongesellschaft habe deutlich zugelegt, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb des Sektors gebe es nun günstigere Aktien. Vor allem mit Blick auf die aus dem operativen Geschäft erzielten freien Barmittel seien die Papiere der BT Group deutlich höher bewertet als der Telekomsektor./mf/bek

