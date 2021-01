ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt CTS Eventim auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat CTS Eventim von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 58 Euro angehoben. Durch die Impfstoff-Hoffnung habe sich die Aktie vom März-Tief mittlerweile sehr deutlich erholt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei schneller passiert als die Impfungen angelaufen seien. Verbesserte langfristige Aussichten seien damit schon längst eingepreist worden./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben