ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel fast halbiert auf 21 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr im Zuge eines Analsystemwechsels annähernd halbiert von 40 auf 21 Euro und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Trotz der Umsetzung erheblicher struktureller Veränderungen und Kostensenkungsmaßnahmen in Reaktion auf das schwierige Umfeld bleibe der Anlagenbauer hochgradig abhängig von den Investitionen der Autobauer, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Expertin Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Ein positiverer Blick auf die Aktie erfordere mehr Belege für die Fähigkeit des Unternehmens, sein Engagement im Bereich Industrieautomation erheblich auszubauen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
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|08:26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Dürr Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Dürr Halten
|DZ BANK