ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Easyjet auf 'Hold' - Ziel hoch auf 820 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat easyJet mit Blick auf Fortschritte bei Corona-Impfstoffen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 730 auf 820 Pence angehoben. Die seien zwar grundsätzlich hilfreich für Airlines, der Billigflieger dürfte aber trotz sich erholender Nachfrage weiter Barmittel aufbrauchen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Aktien zuletzt kräftig erholt. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit höheren Schätzungen. Den Vorzug gebe er den Aktien von Wizz Air und IAG./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

