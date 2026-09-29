ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt FMC auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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