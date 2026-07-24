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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Fuchs SE auf 'Hold' und Ziel auf 41 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:26 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
23.07.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.