ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel runter auf 13,80 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so titelte Sebastian Bray über seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse des Spezialchemiekonzerns. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Das KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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LANXESS Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.