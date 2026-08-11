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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel runter auf 13,80 Euro

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LANXESS AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so titelte Sebastian Bray über seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse des Spezialchemiekonzerns. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Das KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.