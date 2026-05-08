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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel runter auf 350 Euro

11.05.26 09:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 420 auf 350 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung. Safran bleibt sein Favorit angesichts der jüngsten Triebwerkflotte, die im schwierigen Umfeld eine gewisse Absicherung bedeute./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:01MTU Aero Engines HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
01.05.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
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01.05.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
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30.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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08:01MTU Aero Engines HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
30.04.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
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24.04.2026MTU Aero Engines SellUBS AG
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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