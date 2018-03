ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Naturex auf 'Hold' - Ziel hoch auf 135 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Naturex anlässlich der angekündigten Übernahme durch Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 100 Euro an den Angebotspreis von 135 Euro angepasst. Da die Aktie des französischen Herstellers natürlicher Extrakte und Inhaltsstoffe nun nahe am Kaufgebot des Schweizer Aromenherstellers notiere, sei eine Kaufempfehlung hinfällig, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal dürfte wohl in den kommenden sechs Monaten über die Bühne gehen./edh/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------