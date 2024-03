ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Stellantis auf 'Hold' - Ziel hoch auf 29 Euro

Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.