ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 140 Franken
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Swiss Re AG
Analysen zu Swiss Re AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.2025
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.2025
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.2025
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.2025
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.2025
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
