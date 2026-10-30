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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Wacker Chemie auf 'Hold' - Story ausgereizt

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
81.80 EUR -3.45 EUR -4.05 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 104 auf 85 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Sebastian Bray sieht 2027 kaum Aussichten für eine klare operative Ergebnissteigerung, wie er am Donnerstagabend schrieb. Das Polysilicium-Geschäft habe zwar noch seinen Reiz, Wacker habe aber den Löwenanteil neuer Kapazitäten am Start und bei anderen großen Akteuren der Halbleiter-Zulieferkette habe die Kurskorrektur bereits begonnen./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:11 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
29.10.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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