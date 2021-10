ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Wizz Air auf 'Hold' - Ziel runter auf 5200 Pence

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Wizz Air von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 5500 auf 5200 Pence gesenkt. Kurzfristig gebe es Risiken und die bereits hohe Bewertung lasse nur noch wenig Spielraum für negative Nachrichten, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei Zeit für eine Pause./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben