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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für 1&1 auf 30 Euro - 'Buy'

25.03.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23,25 EUR 0,40 EUR 1,75%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes mache gute Fortschritte, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sollte dieser gelingen, bestehe langfristiges Aufwärtspotenzial. Doch auch in diesem Jahr sei das Profil von Chancen und Risiken nach einigen Anpassungen an seinen operativen Gewinn- und Investitionsannahmen günstig. Er sieht in dem Unternehmen auch weiterhin einen glaubwürdigen Kandidaten für eine Übernahme./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:111&1 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.20261&1 BuyDeutsche Bank AG
20.03.20261&1 NeutralUBS AG
19.03.20261&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.20261&1 Equal WeightBarclays Capital
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08:111&1 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.20261&1 BuyDeutsche Bank AG
19.03.20261&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.20261&1 BuyDeutsche Bank AG
15.01.20261&1 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.03.20261&1 NeutralUBS AG
17.03.20261&1 Equal WeightBarclays Capital
13.03.20261&1 Equal WeightBarclays Capital
27.02.20261&1 Equal WeightBarclays Capital
10.02.20261&1 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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