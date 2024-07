ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 115 Euro - 'Sell'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 119 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Es herrschten turbulenten Zeiten, schrieb Analyst Philip Buller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Airbus stehe zwar finanziell und strategisch klar besser da als Konkurrent Boeing, aber dürfte zunächst weiter die eigenen kurz- und mittelfristigen Ansprüche verfehlen./ag/zb

