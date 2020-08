ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Bayer auf 76 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,29 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 86 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Agrarchemie habe der Konzern besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt herrsche aber nach wie vor Unsicherheit mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

