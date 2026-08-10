ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 72 Euro - 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Absatz von Produkten der Marke Nivea an die Endabnehmer laste auf dem Wachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hamburger müssten sich in dieser Frage strategisch neu ausrichten. Die neuen Zielvorgaben des Managements belegten, dass eine Erholung mehr Zeit benötigen dürfte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
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|Analyst
|08:36
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.