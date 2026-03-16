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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Hold'

17.03.26 12:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
79,80 EUR 0,24 EUR 0,30%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:16BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
16.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026BMW NeutralUBS AG
13.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
13.03.2026BMW OutperformBernstein Research
12.03.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.03.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:16BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
13.03.2026BMW NeutralUBS AG
12.03.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital

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