ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Covestro auf 50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 54 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dass sich die Gespräche mit Adnoc nach zehn Monaten immer noch hinzögen, spreche eher gegen eine Übernahme des Kunststoffkonzerns durch den arabischen Ölkonzern, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

