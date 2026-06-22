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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Douglas auf 14 Euro - 'Buy'

23.06.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
7,92 EUR 0,11 EUR 1,41%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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