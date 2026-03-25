DAX22.668 -1,3%Est505.579 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -0,2%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.113 -2,5%Euro1,1557 ±-0,0%Öl105,8 +2,5%Gold4.441 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst
Palantir-Aktie im Fokus: Wohl gemeinsame Arbeit mit Anduril an Raketenabwehrsoftware "Golden Dome" Palantir-Aktie im Fokus: Wohl gemeinsame Arbeit mit Anduril an Raketenabwehrsoftware "Golden Dome"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evotec auf 9,70 Euro - 'Buy'

26.03.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
4,32 EUR -0,02 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec (EVOTEC SE) von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08:01EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
10.03.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen