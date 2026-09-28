ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 5 Euro - 'Buy'

28.09.26 11:34 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------