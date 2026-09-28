ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 5 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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