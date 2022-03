ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 75 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 36,51 EUR

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 106 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sarah Simon passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an und verwies dabei auf die Preissteigerungen bei Lebensmitteln als Folge des Ukraine-Kriegs. Dennoch hält sie das Ausmaß des Ausverkaufs der Aktie nicht für gerechtfertigt. Der Markt bewerte den Kochboxenversender aktuell eher im Einklang mit traditionellen Supermärkten, das Unternehmen biete aber höhere Margen und mehr Wachstum./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben