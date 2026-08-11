DAX 26.466 +0,3%ESt50 6.555 +0,1%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,27 -1,2%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.234 +0,3%Euro 1,1539 ±0,0%Öl 89,2 +0,3%Gold 4.407 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 76,50 Euro - 'Hold'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
77.06 EUR -1.94 EUR -2.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 77,40 auf 76,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends der Volumina des Konsumgüterherstellers hätten sich im ersten Jahr verbessert, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Klebstoffgeschäft. Allerdings sei im zweiten Halbjahr mit stärkerem Gegenwind seitens der Rohstoffpreise zu rechnen, was die Profitabilität belasten dürfte./rob/bek/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Henkel vz. Aktie News

Werbung

Henkel vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:51 Henkel vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.08.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Henkel vz Sell Goldman Sachs Group Inc.