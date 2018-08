ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Infineon auf 27 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe zwar vor allem wegen Währungseffekten seinen Jahresausblick erhöht, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate zeigten aber, dass sich an der Nachfragedynamik nichts geändert habe. Wegen zusätzlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung habe sie aber ihre Gewinnschätzungen und das Kursziel gesenkt./gl/jha/

