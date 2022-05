ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für JCDecaux auf 25,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux von 26,50 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe im "Und täglich grüßt das Murmeltier-Stil" von einem starken Wachstum aus eigener Kraft im ersten Quartal berichtet und schwache Signale für das zweite gesendet, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Überwiegend sei dies mit Lockdownmaßnahmen in China zu begründen und damit kaum eine Überraschung. Sie kappte ihre Erwartungen für das Gesamtjahr, bleibt aber mittelfristig optimistisch./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------