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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Jost Werke auf 82 Euro - 'Buy'

27.03.26 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
49,65 EUR -7,15 EUR -12,59%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JOST Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:06JOST Werke BuyWarburg Research
08:06JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
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12:06JOST Werke BuyWarburg Research
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25.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

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